Фонтан в тагильском парке Металлургов планируется отстроить в первоначальном виде

Мэр осмотрел, как продвигается обновление парка. По его словам, работы даже опережают график. Например, на половину готова скейт-площадка. Администрации хотелось бы успеть порадовать жителей открытием парка ко Дню города, получится или нет - будет зависеть по погоды. В любом случае, работы завершатся не позже октября.