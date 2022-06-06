Фонтан в тагильском парке Металлургов планируется отстроить в первоначальном виде

Фонтан в тагильском парке Металлургов планируется отстроить в первоначальном виде
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Сегодня, 16:50
В ходе реконструкции парка Металлургов в Нижнем Тагиле планируется заново возвести парковый фонтан, вернув ему первоначальный облик.
Видео:Страница Владислава Пинаева "ВКонтакте"

Одним из ключевых аспектов работ по благоустройству тагильского парка Металлургов станет восстановление на его территории исторического фонтана. Современный по конструкции и техническим решениям, он будет аутентичным существовавшему на заре жизни парка.

Ждем даже не реконструкции, а строительства фонтана. Восстанавливать его будем в первоначальном виде, как он выглядел на момент постройки парка,сказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Мэр осмотрел, как продвигается обновление парка. По его словам, работы даже опережают график. Например, на половину готова скейт-площадка. Администрации хотелось бы успеть порадовать жителей открытием парка ко Дню города, получится или нет - будет зависеть по погоды. В любом случае, работы завершатся не позже октября.

Реконструкция парка Металлургов осуществляется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В парке заменяют и устанавливают новые дорожки, коммуникации, вывески, скамейки, игровое оборудование.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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