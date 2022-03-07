На невыносимо вонючую воду массово жалуются жители Горноуральского ГО

Местные жители связывают запах с работой агрокомплекса «Горноуральский», который годами сливает фекалии от свиней в поля. Ближайшее жилье расположено в 600 метрах от этого места.
В доме № 3 воду открываешь и ужасно воняет. Руки не помыть, не умыться, как будто выбросы напрямую через кран пускают,написала в местном паблике жительница Горноуральска.
О невыносимом запахе горячей и холодной воды также сообщают жители домов № 7, 10, 12, 23, 25, 28, 43 и 56.
Очень сильно пахнет холодная вода, если вскипятить. Особенно из горячей воды сильно пахнет навозом,сообщают жители поселка.
Один из подписчиков паблика отметил, что два километра водопровода идут по территории промышленной площадки агрокомплекса «Горноуральский». Скорее всего там авария и происходит «подсос» грунтовых вод. А местные активисты призывают людей массово писать заявления на качества воды в прокуратуру.
Напомним, жители поселка Горноуральский снимают сериал под названием «Вонь» и почти ежедневно выкладывают видео в местные паблики. На записях грузовики сливают в поля фекалии от свиней, которых на агрокомплексе находится около 50 тысяч голов. Ранее природоохранная прокуратура выявила многочисленные нарушения на предприятии, оно было оштрафовано на два миллиона рублей. Однако, по словам местных жителей, наказание не принесло результатов и ситуация продолжает остоваться катастрофической.