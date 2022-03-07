На невыносимо вонючую воду массово жалуются жители Горноуральского ГО

Напомним, жители поселка Горноуральский снимают сериал под названием «Вонь» и почти ежедневно выкладывают видео в местные паблики. На записях грузовики сливают в поля фекалии от свиней, которых на агрокомплексе находится около 50 тысяч голов. Ранее природоохранная прокуратура выявила многочисленные нарушения на предприятии, оно было оштрафовано на два миллиона рублей. Однако, по словам местных жителей, наказание не принесло результатов и ситуация продолжает остоваться катастрофической.