Третий этап переговоров России и Украины стартовал 7 марта

Третий этап переговоров России и Украины стартовал 7 марта
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Сегодня, 20:29
7 марта в Беларуси состоялся третий этап переговоров России и Украины в связи с военной операцией.
Видео:РИА-Новости

Российская делегация прибыла в Брестскую область для начала переговоров с Украиной в 15.00. Однако украинская сторона снова задержалась.

Будут обсуждаться три блока вопросов: внутриполитического и военного урегулирования, а также международно-гуманитарные аспекты, рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский.

На втором этапе переговоров была достигнута договоренность о создании гуманитарных коридоров для вывода мирных жителей из городов, где ведутся военные столкновения. Однако, по словам политика, националисты мешали выходу жителей, несмотря на прекращение огня, пишут РИА-Новости.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля на территории Украины началась военная операция по демилитаризации и денацификации. Первый этап переговоров между странами состоялся в Гомеле и был завершен 28 февраля.

Сюжеты:
Операция на Украине
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