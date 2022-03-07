Третий этап переговоров России и Украины стартовал 7 марта

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля на территории Украины началась военная операция по демилитаризации и денацификации. Первый этап переговоров между странами состоялся в Гомеле и был завершен 28 февраля.