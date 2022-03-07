Третий этап переговоров России и Украины стартовал 7 марта

Российская делегация прибыла в Брестскую область для начала переговоров с Украиной в 15.00. Однако украинская сторона снова задержалась.
Будут обсуждаться три блока вопросов: внутриполитического и военного урегулирования, а также международно-гуманитарные аспекты, рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский.
На втором этапе переговоров была достигнута договоренность о создании гуманитарных коридоров для вывода мирных жителей из городов, где ведутся военные столкновения. Однако, по словам политика, националисты мешали выходу жителей, несмотря на прекращение огня, пишут РИА-Новости.
Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля на территории Украины началась военная операция по демилитаризации и денацификации. Первый этап переговоров между странами состоялся в Гомеле и был завершен 28 февраля.