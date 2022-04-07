Полиция начала проверку из-за свалки батареек за ТЦ «Лента» в Нижнем Тагиле

Полиция начала проверку из-за свалки батареек за ТЦ «Лента» в Нижнем Тагиле
Видео

Сегодня, 09:57
После того, как за торговым центром «Лента» в Нижнем Тагиле была найдена свалка батареек, полиция начала проверку.
Видео:TagilCity.ru

Сегодня (7 апреля 2022 года — прим.ред) поступило сообщение в отдел полиции № 20 МУ МВД России «Нижнетагильское». Будет проведена проверка, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Напомним, за ТЦ «Лента» появилась свалка батареек. Они покрывают землю, где еще не до конца растаял снег. В самом торговом центре от комментариев отказались. Однако руководство в курсе ситуации и заявило, что информация уже передана в полицию. В ТЦ также стоят контейнеры для сбора батареек с логотипом Duracell. Именно туда неравнодушные тагильчане привозят батарейки для экологичной утилизации.

Сюжеты:
ЭкологияЭксклюзивНижний Тагил
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