Женщина с 7-летним ребенком попали под колеса ВАЗа в Каменске-Уральском

Женщина с 7-летним ребенком попали под колеса ВАЗа в Каменске-Уральском
Видео

Сегодня, 13:16
33-летняя женщина и ее 7-летний ребенок попали под колеса «ВАЗ 21140» 6 апреля в Каменске-Уральском. Женщина поторопилась на автобус и решила пройти на запрещающий сигнал светофора.
Видео:ГИБДД по Свердловской области

Ребенок был доставлен в тяжелейшем состоянии в детскую больницу № 9 в Екатеринбург ночью. Его мать получила сотрясение головного мозга, переломы плеча и голени. Она госпитализирована в больницу Каменска-Уральского. Авария случилась вечером 6 апреля на перекрестке проспекта Победы и улицы Павлова.

По предварительной информации, 18-летний водитель «ВАЗ 21140» ехал в сторону улицы Кунавина по проспекту Победы. Он допустил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на «красный».

Установлено, что мама с ребенком и сожителем шли из гостей домой. Они увидели, что к остановке подъезжает автобус. Женщина взяла сына за руку и стала переходить улицу, стараясь успеть в общественный транспорт.

Во время госпитализации врачи установили, что у пострадавшей имеются признаки опьянения. У нее была взята кровь на анализ.

Сегодня информация о дорожно-транспортном происшествии направлена в инспекцию по делам несовершеннолетних для принятия мер общественного воздействия в отношении законного представителя пострадавшего несовершеннолетнего, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Отмечается, что семья уже попадала в поле зрения ПДН. Так, на женщину в июне 2021 года уже был составлен протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Сюжеты:
Каменск-Уральский
Материалы по теме:
дтпаварияКаменск-Уральский
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы