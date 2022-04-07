Женщина с 7-летним ребенком попали под колеса ВАЗа в Каменске-Уральском

33-летняя женщина и ее 7-летний ребенок попали под колеса «ВАЗ 21140» 6 апреля в Каменске-Уральском. Женщина поторопилась на автобус и решила пройти на запрещающий сигнал светофора.

Видео: ГИБДД по Свердловской области Ребенок был доставлен в тяжелейшем состоянии в детскую больницу № 9 в Екатеринбург ночью. Его мать получила сотрясение головного мозга, переломы плеча и голени. Она госпитализирована в больницу Каменска-Уральского. Авария случилась вечером 6 апреля на перекрестке проспекта Победы и улицы Павлова. По предварительной информации, 18-летний водитель «ВАЗ 21140» ехал в сторону улицы Кунавина по проспекту Победы. Он допустил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на «красный». Установлено, что мама с ребенком и сожителем шли из гостей домой. Они увидели, что к остановке подъезжает автобус. Женщина взяла сына за руку и стала переходить улицу, стараясь успеть в общественный транспорт. Во время госпитализации врачи установили, что у пострадавшей имеются признаки опьянения. У нее была взята кровь на анализ. Сегодня информация о дорожно-транспортном происшествии направлена в инспекцию по делам несовершеннолетних для принятия мер общественного воздействия в отношении законного представителя пострадавшего несовершеннолетнего, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. Отмечается, что семья уже попадала в поле зрения ПДН. Так, на женщину в июне 2021 года уже был составлен протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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