Питьевая колонка восстановлена в Пионерском сквере в Нижнем Тагиле

Скважина была запущена в 1969 году и является непременным атрибутом Пионерского сквера, как горнист и фонтан с лягушками. Сейчас там установлена новая автоматическая водоразборная колонка, которой жители города смогут пользоваться весной и летом. Перед тем, как начать реконструировать скважину, из нее были отобраны пробы воды, они соответствуют всем санитарным нормам, сообщает мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Тагильчане рады новой колонке, в комментариях они делятся своими эмоциями и воспоминаниями о прошлом.
Я с папой на велосипеде туда за водой с Крупской ездили. Молодцы, это как вечный огонь, спасибо за память, написал подписчик главы города.
Напомним, в Нижнем Тагиле начали работать фонтаны в разных районах города. Они будут законсервированы с 1 по 31 октября.