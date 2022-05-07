Питьевая колонка восстановлена в Пионерском сквере в Нижнем Тагиле

Питьевая колонка восстановлена в Пионерском сквере в Нижнем Тагиле
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Сегодня, 21:16
Питьевая колонка в Пионерском сквере восстановлена по просьбам жителей Нижнего Тагила. Она была заброшена 15 лет.
Видео:Владислав Пинаев

Скважина была запущена в 1969 году и является непременным атрибутом Пионерского сквера, как горнист и фонтан с лягушками. Сейчас там установлена новая автоматическая водоразборная колонка, которой жители города смогут пользоваться весной и летом. Перед тем, как начать реконструировать скважину, из нее были отобраны пробы воды, они соответствуют всем санитарным нормам, сообщает мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Тагильчане рады новой колонке, в комментариях они делятся своими эмоциями и воспоминаниями о прошлом.

Я с папой на велосипеде туда за водой с Крупской ездили. Молодцы, это как вечный огонь, спасибо за память, написал подписчик главы города.

Напомним, в Нижнем Тагиле начали работать фонтаны в разных районах города. Они будут законсервированы с 1 по 31 октября.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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