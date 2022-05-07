Питьевая колонка восстановлена в Пионерском сквере в Нижнем Тагиле

Скважина была запущена в 1969 году и является непременным атрибутом Пионерского сквера, как горнист и фонтан с лягушками. Сейчас там установлена новая автоматическая водоразборная колонка, которой жители города смогут пользоваться весной и летом. Перед тем, как начать реконструировать скважину, из нее были отобраны пробы воды, они соответствуют всем санитарным нормам, сообщает мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.