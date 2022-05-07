В Екатеринбурге на видео засветился суетливый вор велосипедов

В Екатеринбурге камеры видеонаблюдения зафиксировали факт кражи велосипеда. На кадрах видно, как некий мужчина увозит чужое транспортное средство, сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург».
ЧП произошло в 20:30 4 мая. Неизвестный человек пришел в дом на Куйбышева, 48, откуда увез велосипед стоимостью порядка 25 тысяч рублей. Пострадавший уже обратился в полицию.
Поведение вора вызывало у общественности смешливость. Некоторые пользователи соцсетей отметили, что он был слишком суетлив во время процесса кражи и слишком торопился.