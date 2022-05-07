В Екатеринбурге на видео засветился суетливый вор велосипедов

В Екатеринбурге на видео засветился суетливый вор велосипедов
Видео

Сегодня, 12:31
Екатеринбургский вор велосипеда попал на видео. На кадрах видно, Как мужчина суетливо вывозит велосипед.
Видео:скриншот видео

В Екатеринбурге камеры видеонаблюдения зафиксировали факт кражи велосипеда. На кадрах видно, как некий мужчина увозит чужое транспортное средство, сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург».

ЧП произошло в 20:30 4 мая. Неизвестный человек пришел в дом на Куйбышева, 48, откуда увез велосипед стоимостью порядка 25 тысяч рублей. Пострадавший уже обратился в полицию.

Поведение вора вызывало у общественности смешливость. Некоторые пользователи соцсетей отметили, что он был слишком суетлив во время процесса кражи и слишком торопился.

Сюжеты:
Новости УрФО
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