Пожарные сняли мужчину с крыши горящего паркинга в Екатеринбурге

Пожарные сняли мужчину с крыши горящего паркинга в Екатеринбурге
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Сегодня, 13:47
Строящийся автопаркинг загорелся в Екатеринбурге. Возгорание началось на 3 этаже здания и распространился из-за ветра.
Видео:Алексей Карельцевсоцсети

Огонь охватил здание на улице Космонавтов в Екатеринбурге в полдень в воскресенье, 8 мая. По информации МЧС по Свердловской области, пожар начался на 3 этаже строящегося паркинга, после чего огонь перешел на 4 этаж. Горели утеплитель и пенопласт.

В крыши паркинга при помощи газодымозащитного обмундирования спасатели спустили одного человека. На месте работают 43 человека личного состава, 16 единиц спецтехники.

Свердловчане в соцсетях делятся кадрами с места происшествия. Некоторые горожане называют причиной возгорания несоблюдение техники безопасности во время сварочных работ.

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Новости УрФО
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