Массовое ДТП с пассажирским автобусом произошло у Евстюнихи под Нижним Тагилом

На объездной дороге в сторону Серова перед заправкой «Газпрома» возле Евстюнихи случилась массовая авария. Видеорегистратор подписчика редакции TagilCity.ru запечатлел, что пассажирский автобус въехал в дорожное ограждение, рядом с ним стоит КАМАЗ и еще несколько автомобилей. На месте ДТП работали автоинспекторы и пожарные.