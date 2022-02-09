Массовое ДТП с пассажирским автобусом произошло у Евстюнихи под Нижним Тагилом

Массовое ДТП с пассажирским автобусом произошло у Евстюнихи под Нижним Тагилом
Видео

Сегодня, 13:40
Пассажирский автобус столкнулся с несколькими машинами у Евстюнихи под Нижним Тагилом днем 10 февраля.
Видео:TagilCity.ru

На объездной дороге в сторону Серова перед заправкой «Газпрома» возле Евстюнихи случилась массовая авария. Видеорегистратор подписчика редакции TagilCity.ru запечатлел, что пассажирский автобус въехал в дорожное ограждение, рядом с ним стоит КАМАЗ и еще несколько автомобилей. На месте ДТП работали автоинспекторы и пожарные.

В районе 153 километра автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло столкновение нескольких автомашин и автобуса. В ДТП никто не пострадал, сотрудники ГИБДД на месте выясняют обстоятельства происшествия, пояснили редакции TagilCity.ru в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Напомним, в Екатеринбурге автобус с 15 пассажирами вылетел с трассы из-за невнимательности водителя. В аварии никто не пострадал.

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