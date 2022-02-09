Задержание угонщика автобуса в Кушве попало на видео

Автобус пропал со стоянки одного из местных предприятий. Обнаружив это владелец обратился в полицию. На поиски транспортного средства были направлены экипажи ГИБДД.
Транспортное средство оказалось недалеко от места угона. Машина двигалась в направлении улицы Строителей. Один из полицейских экипажей догнал ее и дал команду водителю на остановку.
Сидевший за рулем мужчина требование проигнорировал. Он грубо нарушал правила дорожного движения, не давая себя обогнать. Но потом автобус все-таки остановился. Водитель бросился бежать, но был задержан и доставлен в отдел МВД.
Угонщиком оказался молодой мужчина без водительских прав. Он пояснил, что собственник автобуса должен ему деньги. Употребив алкоголь, горожанин сел в автобус, завел двигатель и уехал.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «неправомерное завладение транспортным средством». Помимо этого ему грозит крупный штраф.