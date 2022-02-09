Задержание угонщика автобуса в Кушве попало на видео

Задержание угонщика автобуса в Кушве попало на видео
Видео

Сегодня, 10:15

Пьяный мужчина в Кушве угнал пассажирский автобус

7 февраля в Кушве разыскивали угнанный автобус марки «ГАЗ». Машину «засекли» на одной из улиц. Увидев полицейских, водитель попытался скрыться. Кадры погони попали на видео.
Видео: ГИБДД свердловской области

Автобус пропал со стоянки одного из местных предприятий. Обнаружив это владелец обратился в полицию. На поиски транспортного средства были направлены экипажи ГИБДД.

Транспортное средство оказалось недалеко от места угона. Машина двигалась в направлении улицы Строителей. Один из полицейских экипажей догнал ее и дал команду водителю на остановку.

Сидевший за рулем мужчина требование проигнорировал. Он грубо нарушал правила дорожного движения, не давая себя обогнать. Но потом автобус все-таки остановился. Водитель бросился бежать, но был задержан и доставлен в отдел МВД.

Угонщиком оказался молодой мужчина без водительских прав. Он пояснил, что собственник автобуса должен ему деньги. Употребив алкоголь, горожанин сел в автобус, завел двигатель и уехал.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «неправомерное завладение транспортным средством». Помимо этого ему грозит крупный штраф.

Сюжеты:
Кушва
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