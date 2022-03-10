Погоню за пьяной женщиной устроили сотрудники ГИБДД в уральском селе

Погоню за пьяной женщиной устроили сотрудники ГИБДД в уральском селе
Видео

Сегодня, 20:03
Погоню за нетрезвой женщиной устроили сотрудники ГИБДД в селе Филатовское Сухоложского района. Инспектора сначала попытались остановить автомобиль, но требование водитель проигнорировал. Вместо этого он попытался скрыться.
Видео:УГИБДД по Свердловская область

Инцидент произошел 5 марта. Женщина за рулем Huyndai Tucson пыталась уехать от экипажа ДПС. Она неоднократно превышала скорость, выезжала на полосу встречного движения и создавала аварийные ситуации на дороге. Это происходило во время метели и снегопада, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Уже в Сухом Логу к погоне подключился еще один экипаж. Только после того, как женщина наехала на припаркованное авто, она остановилась. 27-летняя жительница села Троицкого пыталась убежать, но была задержана.

Оказалось, что она ехала домой из Камышлова. Сотрудники ГИБДД выявили у нее явные признаки опьянения, однако женщина отказалась проходить медосвидетельствование. В отношении нее составлены протоколы за все нарушения, допущенные в ходе погони, а также за отказ от прохождения медосвидетельствования, невыполнение требования об остановке.

Транспорт принадлежит супругу задержанной. Он был изъят и помещен на штрафстоянку. За 9 лет водительского стажа женщина ни разу не привлекалась к ответственности за нарушение ПДД.

Материалы по теме:
Свердловская областьпроисшествиеГИБДДпогоня
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы