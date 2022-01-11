Автобус с пассажирами проехал по закрытому переезду мимо шлагбаума в Нижнем Тагиле

Автобус с пассажирами проехал по закрытому переезду мимо шлагбаума в Нижнем Тагиле
Видео

Сегодня, 23:05
В Нижнем Тагиле водитель рейсового автобуса с пассажирами проигнорировал шлагбаум и красный сигнал и проехал по закрытому переезду.
Видео:Александр Шитов

Инцидент, который возмутил пользователей соцсети, произошел 11 января в 18.55 на Руднике на переезде по улице Балакинской. На видеозаписи с места событий, снятой на регистратор одним из очевидцев Александром Шитовым, можно увидеть, как горит запрещающий красный сигнал и опускается шлагбаум, но водитель автобуса не сбавляет скорость. Когда шлагбаум полностью опускается, общественный транспорт, наполненный пассажирами, пересекает закрытый переезд и двигается дальше.

Общественник Никита Чапурин планирует отправить ролик в ГИБДД, чтобы инспектора по камерам вычислили нарушителя: на видео не отчетливо видны данные автобуса и маршрута. По данным администрации города, на Рудник пассажиров перевозят 4 маршрута общественного транспорта, три из них обслуживает ООО «Техноком», еще один — «Союз-НТ».

Он так-то людей везёт. То есть его семья сыта, а пассажиры могли вообще под поезд попасть,возмутился подписчик ОД «Тагил без ям», где было опубликовано видео.

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