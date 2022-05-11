Момент избиения подростками своих ровесников в Нижнем Тагиле попал на видео

Момент избиения подростками своих ровесников в Нижнем Тагиле попал на видео
Видео

Сегодня, 17:16
Толпа из 15 подростков жестоко избила четырех своих ровесников. Нападение случилось в Нижнем Тагиле во дворе дома на проспекте Дзержинского.
Видео:Е1

Подростки ставили ребят на колени, пинали их, плевали им в лицо и снимали все это на камеру. В результате побоев один из пострадавших потерял сознание, пишет Е1.

По словам очевидцев, конфликт случился из-за того, что якобы кто-то из потерпевших украл электронную сигарету у одного из напавших подростков. Для решения ситуации школьники договорились встретиться и все обговорить, но, когда четверо подростков пришли на встречу, на них набросились.

В полицию никаких сообщений об инциденте не поступало. Как позже выяснилось, пострадавшие школьники не хотели обращаться, так как им пообещали в этом случае выложить в общий доступ видеозапись побоев.

Напомним, в Екатеринбурге на Эльмаше толпа подростков избила несовершеннолетнюю девочку. Полиция проводит проверку по факту инцидента.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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