Момент избиения подростками своих ровесников в Нижнем Тагиле попал на видео

Подростки ставили ребят на колени, пинали их, плевали им в лицо и снимали все это на камеру. В результате побоев один из пострадавших потерял сознание, пишет Е1.
По словам очевидцев, конфликт случился из-за того, что якобы кто-то из потерпевших украл электронную сигарету у одного из напавших подростков. Для решения ситуации школьники договорились встретиться и все обговорить, но, когда четверо подростков пришли на встречу, на них набросились.
В полицию никаких сообщений об инциденте не поступало. Как позже выяснилось, пострадавшие школьники не хотели обращаться, так как им пообещали в этом случае выложить в общий доступ видеозапись побоев.
Напомним, в Екатеринбурге на Эльмаше толпа подростков избила несовершеннолетнюю девочку. Полиция проводит проверку по факту инцидента.