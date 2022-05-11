Момент избиения подростками своих ровесников в Нижнем Тагиле попал на видео

По словам очевидцев, конфликт случился из-за того, что якобы кто-то из потерпевших украл электронную сигарету у одного из напавших подростков. Для решения ситуации школьники договорились встретиться и все обговорить, но, когда четверо подростков пришли на встречу, на них набросились.