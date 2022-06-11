Капремонт пяти домов начат в Нижнем Тагиле

Капремонт пяти домов начат в Нижнем Тагиле
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Сегодня, 10:54
К капитальному ремонту пяти домов в разных районах города приступили строители в Нижнем Тагиле.
Видео:Владислав Пинаев

Работы проводятся в рамках региональной программы по капремонту общего имущества в многоквартирных домах.

В 2022 году ЗАО «Стройкомплекс» преобразит пять домов. В список попали здания на улицах Зои Космодемьянской, 21, Орджоникидзе, 22, Карла Маркса, 83, Газетная, 80, а также на проспекте Вагоностроителей, 21.

В домах предусмотрены разные виды работ. Строители заменят кровлю, проложат новые инженерные сети, отремонтируют фасады и подвалы.

Подрядчик не первый год участвует в программе, ни разу нас не подводил. Поэтому к осени дома сдадим, отметил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Напомним, в Нижнем Тагиле также начался капитальный ремонт дома на улице Ильича, 2. На работы было выделено около 73 миллионов рублей в рамках госпрограммы по формированию современной городской среды.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
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