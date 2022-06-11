Силовики жестко скрутили и задержали мужчину на Вагонке в Нижнем Тагиле

Силовики жестко скрутили и задержали мужчину на Вагонке в Нижнем Тагиле
Видео

Сегодня, 11:57
Силовики с автоматами жестко скрутили и задержали пытавшегося сбежать мужчину на Вагонке в Нижнем Тагиле.
Видео:группа "ЧП Нижний Тагил" ВКонтакте

По словам очевидцев, тагильчанин пытался убежать, однако полицейские его догнали, повалили на землю и стали избивать дубинками. При этом, некоторые силовики были с автоматами, а мужчина громко кричал. Все произошло у кинотеатра «Россия» на проспекте Вагоностроителей, пишут подписчики «ЧП Нижний Тагил» ВКонтакте.

Факт задержания подтвердили редакции TagilCity.ru в МУ МВД России «Нижнетагильское» и обещали предоставить комментарий по поводу произошедшего позднее.

Напомним, во время пандемии COVID-19, когда действовал масочный режим, на Руднике в Нижнем Тагиле жестко был задержан мужчина, отказавшийся надевать сиз во дворце культуры. В результате блогер-антимасочник, который снимал происходящее на видео, получил штраф в сумме 15 тысяч рублей.

Сюжеты:
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