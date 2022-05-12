Школьник в Полевском пытался перебежать дорогу и попал под колеса «Лады Приоры»

30-летний водитель рассказал, что мальчик выбежал на дорогу из-за стоящих автомобилей. В результате избежать столкновения не получилось.
Сам школьник получил ушибы и ссадины. Госпитализация ему не потребовалась, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Отмечается, что водитель имеет девятилетний стаж вождения, к ответственности за нарушение ПДД привлекался всего один раз. На момент аварии мужчина был трезв.
Планируется материалы по факту происшествия отправить в ПДН, чтобы с родителями ребенка была проведена беседа. Также рассматривается вопрос о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка и неисполнение им правил безопасности на дороге.