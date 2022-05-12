Школьник в Полевском пытался перебежать дорогу и попал под колеса «Лады Приоры»

Планируется материалы по факту происшествия отправить в ПДН, чтобы с родителями ребенка была проведена беседа. Также рассматривается вопрос о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка и неисполнение им правил безопасности на дороге.