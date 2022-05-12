Школьник в Полевском пытался перебежать дорогу и попал под колеса «Лады Приоры»

Школьник в Полевском пытался перебежать дорогу и попал под колеса «Лады Приоры»
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Сегодня, 09:59
Девятилетний мальчик решил перебежать дорогу и попал под колеса «Приоры». Инцидент произошел 11 мая в Полевском на улице Победы, 2А.
Видео:УГИБДД по Свердловской области

30-летний водитель рассказал, что мальчик выбежал на дорогу из-за стоящих автомобилей. В результате избежать столкновения не получилось.

Сам школьник получил ушибы и ссадины. Госпитализация ему не потребовалась, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Отмечается, что водитель имеет девятилетний стаж вождения, к ответственности за нарушение ПДД привлекался всего один раз. На момент аварии мужчина был трезв.

Планируется материалы по факту происшествия отправить в ПДН, чтобы с родителями ребенка была проведена беседа. Также рассматривается вопрос о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка и неисполнение им правил безопасности на дороге.

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