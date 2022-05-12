В районе Пырловки Нижнего Тагила началось строительство 10 км новых дорог

Напомним, что всего в тагильском микрорайоне Пырловка появится более четырех километров временных дорог. Они появятся на улицах: Заречная, Семейная, 2-я Апрельская, Надеждинская, Отрадная, Нежинская, Родная, Тихая и в переулке Преображенский. Общая протяженность дорожного полотна составит 4,3 километра. Начальная стоимость контракта — 50 миллионов рублей.