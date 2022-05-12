В районе Пырловки Нижнего Тагила началось строительство 10 км новых дорог

В районе Пырловки начали строить 10 км новых дорог. К строительству уже приступил «Тагилдорстрой», сообщили в организации.
Согласно проектной документации, новые дороги будут вести к земельным участкам. Пока это будут «времянки» на период процесса стройки жилья.
На ролике, опубликованном «Тагилдорстроем» видно, как на месте работает экскаватор с ковшом. Он загружает землю в грузовик.
Напомним, что всего в тагильском микрорайоне Пырловка появится более четырех километров временных дорог. Они появятся на улицах: Заречная, Семейная, 2-я Апрельская, Надеждинская, Отрадная, Нежинская, Родная, Тихая и в переулке Преображенский. Общая протяженность дорожного полотна составит 4,3 километра. Начальная стоимость контракта — 50 миллионов рублей.