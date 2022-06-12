Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил жителей города с Днем России

В своей речи глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев говорил о важности сохранения ценностей, которые присущи русскому народу. Градоначальник отметил независимость и собственный путь России, в становлении которых на протяжении трех сотен лет помогали тагильчане.
Вот уже три столетия в историю России вписывают свои достижения и победы, ратные и трудовые подвиги, знаковые и уникальные свершения жители Нижнего Тагила. Наших предков всегда объединяло желание видеть Отчизну могучей и процветающей страной, подчеркнул градоначальник.
Отдельно Владислав Пинаев затронул и тему будущего нашей страны на фоне спецоперации на Украине. Мэр заявил, что этот непростой период станет только ступенью на пути к укреплению страны. Именно тагильчане, по словам главы города, могут внести посильный труд в развитие России.
Новый этап развития России не будет легким. И каждому из нас сейчас важно помнить, что именно на наших плечах она держится. Для укрепления страны важен труд и металлурга, и машиностроителя, и химика, и предпринимателя, и медика, и учителя, подчеркнул мэр.
В завершении поздравления Владислав Пинаев поблагодарил тагильчан за патриотизм, стойкость, трудолюбие, терпение и искреннее желание работать на благо Нижнего Тагила и России.