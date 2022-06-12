Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил жителей города с Днем России

Новый этап развития России не будет легким. И каждому из нас сейчас важно помнить, что именно на наших плечах она держится. Для укрепления страны важен труд и металлурга, и машиностроителя, и химика, и предпринимателя, и медика, и учителя, подчеркнул мэр.