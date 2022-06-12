Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил жителей города с Днем России

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил жителей города с Днем России
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Сегодня, 13:07
Мэр напомнил тагильчанам о трехвековой истории муниципалитета, подчеркнув вклад нескольких поколений местных жителей в независимость и процветание России.
Видео:Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В своей речи глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев говорил о важности сохранения ценностей, которые присущи русскому народу. Градоначальник отметил независимость и собственный путь России, в становлении которых на протяжении трех сотен лет помогали тагильчане.

Вот уже три столетия в историю России вписывают свои достижения и победы, ратные и трудовые подвиги, знаковые и уникальные свершения жители Нижнего Тагила. Наших предков всегда объединяло желание видеть Отчизну могучей и процветающей страной, подчеркнул градоначальник.

Отдельно Владислав Пинаев затронул и тему будущего нашей страны на фоне спецоперации на Украине. Мэр заявил, что этот непростой период станет только ступенью на пути к укреплению страны. Именно тагильчане, по словам главы города, могут внести посильный труд в развитие России.

Новый этап развития России не будет легким. И каждому из нас сейчас важно помнить, что именно на наших плечах она держится. Для укрепления страны важен труд и металлурга, и машиностроителя, и химика, и предпринимателя, и медика, и учителя, подчеркнул мэр.

В завершении поздравления Владислав Пинаев поблагодарил тагильчан за патриотизм, стойкость, трудолюбие, терпение и искреннее желание работать на благо Нижнего Тагила и России.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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