ВАЗ перевернулся на крышу после ДТП с автобусом в Первоуральске

ВАЗ перевернулся на крышу после ДТП с автобусом в Первоуральске
Видео

Сегодня, 10:35
Не уступивший дорогу общественному транспорту в Первоуральске ВАЗ несколько раз перевернулся и оказался на крыше. В ГИБДД Свердловской области заверили, что в аварии никто не пострадал.
Видео:«Инцидент Екатеринбург»

Авария произошла в субботу, 11 июня, на одной из улиц Первоуральска. ВАЗ 2106 не предоставил преимущество автобусу при попытке перестроения в другую полосу движения. В итоге маршрутное транспортное средство наехало на легковой автомобиль — от удара ВАЗ 2106 протащило по дороге и перевернуло на крышу.

По информации Свердловской областной ГИБДД, в результате аварии пострадавших нет. Транспортные средства получили повреждения, в настоящий момент силовики выясняют все обстоятельства произошедшего.

В соцсетях позднее очевидцы ДТП опубликовали видео с моментом столкновения и последствиями аварии. На кадрах видно, что ВАЗ 2106 оказался под колесами автобуса на крайней правой полосе дороги. В этот момент в левой полосе ехал большегруз.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
дтпГИБДДавтобус#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы