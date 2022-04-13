Два рыбака провалились под лед в Среднеуральске

Напомним, 9 апреля на Тагильском пруду подписчица TagilCity.ru заметила мужчину, который рыбачил вместе с ребенком на тонком льду, несмотря на то, что выход на лед запрещен. После того, как тагильчанин увидел, что их фотографируют, он забрал сына и ушел.