Два рыбака провалились под лед в Среднеуральске

Мужчины смогли сами выбраться из воды, они ждали спасателей на льду. В операции участвовали 14 человек и четыре единицы спецтехники.
Чтобы обнаружить рыбаков понадобилось 10 минут, однако спасатели не смогли транспортировать их к берегу из-за неустойчивого льда. Тогда на помощь прилетел вертолет «Ми-8», который поднял мужчин на борт с помощью спускового роликового устройства. Они доставлены в аэропорт «Кольцово» в удовлетворительном состоянии, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.
Напомним, 9 апреля на Тагильском пруду подписчица TagilCity.ru заметила мужчину, который рыбачил вместе с ребенком на тонком льду, несмотря на то, что выход на лед запрещен. После того, как тагильчанин увидел, что их фотографируют, он забрал сына и ушел.