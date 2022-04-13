Два рыбака провалились под лед в Среднеуральске

Два рыбака провалились под лед в Среднеуральске
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Сегодня, 17:45
Двоих рыбаков, провалившихся под лед на Исетском озер в Среднеуральске, вытащили спасатели с помощью вертолета.
Видео:ГУ МЧС России по Свердловской области

Мужчины смогли сами выбраться из воды, они ждали спасателей на льду. В операции участвовали 14 человек и четыре единицы спецтехники.

Чтобы обнаружить рыбаков понадобилось 10 минут, однако спасатели не смогли транспортировать их к берегу из-за неустойчивого льда. Тогда на помощь прилетел вертолет «Ми-8», который поднял мужчин на борт с помощью спускового роликового устройства. Они доставлены в аэропорт «Кольцово» в удовлетворительном состоянии, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, 9 апреля на Тагильском пруду подписчица TagilCity.ru заметила мужчину, который рыбачил вместе с ребенком на тонком льду, несмотря на то, что выход на лед запрещен. После того, как тагильчанин увидел, что их фотографируют, он забрал сына и ушел.

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