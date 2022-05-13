Любители шаурмы разбили витрины нескольких киосков на привокзальной площади в Тагиле

Инцидент произошел в 5 утра 13 мая на привокзальной площади в Нижнем Тагиле. Пятеро молодых людей, приехавшие на двух автомобилях, приехали на место происшествия, чтобы купить в киоске шаурму.
Позднее молодые люди решили покидать в стекла и витрины соседних торговых точек пустые бутылки из-под пива. Один из тагильчан бросил в киоск лежавшую неподалеку арматуру. Записью с места происшествия поделился с пабликом подписчик сообщества «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте.
В настоящий момент все участники компании уже установлены, как и номерные знаки их автомобилей. Преступление, как видите зафиксировано на камеры видеонаблюдения, говорят в сообществе.
Хулиганов просят добровольно выйти на связь для урегулирования вопроса о возмещении ущерба. В противном случае подписчик сообщества обещает обратиться в полицию со всеми материалами по делу.