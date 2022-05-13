Любители шаурмы разбили витрины нескольких киосков на привокзальной площади в Тагиле

Любители шаурмы разбили витрины нескольких киосков на привокзальной площади в Тагиле
Видео

Вчера, 22:40
Нетрезвые мужчины разбили стёкла магазинов на привокзальной площади Нижнего Тагила. По словам очевидца, компания молодых людей решила купить шаурму в круглосуточном киоске. Владельцы торговых точек предложили злоумышленникам добровольно возместить ущерб.
Видео:«Инцидент Нижний Тагил»

Инцидент произошел в 5 утра 13 мая на привокзальной площади в Нижнем Тагиле. Пятеро молодых людей, приехавшие на двух автомобилях, приехали на место происшествия, чтобы купить в киоске шаурму.

Позднее молодые люди решили покидать в стекла и витрины соседних торговых точек пустые бутылки из-под пива. Один из тагильчан бросил в киоск лежавшую неподалеку арматуру. Записью с места происшествия поделился с пабликом подписчик сообщества «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте.

В настоящий момент все участники компании уже установлены, как и номерные знаки их автомобилей. Преступление, как видите зафиксировано на камеры видеонаблюдения, говорят в сообществе.

Хулиганов просят добровольно выйти на связь для урегулирования вопроса о возмещении ущерба. В противном случае подписчик сообщества обещает обратиться в полицию со всеми материалами по делу.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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