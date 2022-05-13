Любители шаурмы разбили витрины нескольких киосков на привокзальной площади в Тагиле

Позднее молодые люди решили покидать в стекла и витрины соседних торговых точек пустые бутылки из-под пива. Один из тагильчан бросил в киоск лежавшую неподалеку арматуру. Записью с места происшествия поделился с пабликом подписчик сообщества «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте.