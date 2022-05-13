В поселке под Нижним Тагилом во время грозы выпал град

В поселке под Нижним Тагилом во время грозы выпал град
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Сегодня, 21:40
В Анатольской под Нижним Тагилом 13 мая во время первой майской грозы выпал град. Крупные ледяные шары после падения быстро растаяли.
Видео:tagilcity.ru

О природном явлении вечером в пятницу, 13 мая, редакции TagilCity.ru рассказал подписчик.

Ну вот, был снег, стал град. Сегодня град пожаловал в Анатольскую,комментирует запись автор.

Ранее жители Нижнего Тагила делились комментариями о заставшей их врасплох грозе. Потоки воды обрушились на тагильчан днем, 13 мая. Накануне синоптики предупредили горожан о возможных осадках. При этом в Нижнем Тагиле и пригороде сохранится теплая погода до 16 градусов выше нуля днем и около +7 градусов в темное время суток.

Сюжеты:
ЭксклюзивГГО и пригородНижний Тагил
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