В поселке под Нижним Тагилом во время грозы выпал град

Ранее жители Нижнего Тагила делились комментариями о заставшей их врасплох грозе. Потоки воды обрушились на тагильчан днем, 13 мая. Накануне синоптики предупредили горожан о возможных осадках. При этом в Нижнем Тагиле и пригороде сохранится теплая погода до 16 градусов выше нуля днем и около +7 градусов в темное время суток.