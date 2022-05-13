В поселке под Нижним Тагилом во время грозы выпал град

О природном явлении вечером в пятницу, 13 мая, редакции TagilCity.ru рассказал подписчик.
Ну вот, был снег, стал град. Сегодня град пожаловал в Анатольскую,комментирует запись автор.
Ранее жители Нижнего Тагила делились комментариями о заставшей их врасплох грозе. Потоки воды обрушились на тагильчан днем, 13 мая. Накануне синоптики предупредили горожан о возможных осадках. При этом в Нижнем Тагиле и пригороде сохранится теплая погода до 16 градусов выше нуля днем и около +7 градусов в темное время суток.