Двоих детей унесло в открытое море на надувном матрасе в Крыму. Их ищут уже сутки

Двоих детей унесло в открытое море на надувном матрасе в Крыму

Двое детей пропали после того, как их унесло в открытое море на надувном матрасе в Сакском районе в Республике Крым. Их ищут уже сутки.

Видео: СК по республике Крым и Севастополю По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье за гибель детей во время купания в море, сообщили в СК по Республике Крым и Севастополю. По информации следователей, 12 июня родители недосмотрели за двумя детьми 4-летним мальчиком и 5-летней девочкой, которые находились на надувном матрасе. В результате их унесло в открытое море. Руководитель регионального СК незамедлительно отреагировал на произошедшее. На место выехали криминалисты и следователи. На данный момент совместно с МВД, МЧС и поисковиками организованы мероприятия по поиску детей. Отмечается, что на пляже отсутствовали предупредительные знаки о запрете или ограничении купания. Следователи также проверят, насколько это законно. Расследование взял под личный контроль руководитель главного следственного управления республики.\

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