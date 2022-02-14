Уральский священник на лыжах собрал почти полмиллиона просмотров в TikTok

Владимир Иванов в видео рассказывает, что раньше он занимался биатлоном, призывает всех кататься на лыжах, приходить в храм и молиться Богу. Запись была опубликована на странице священника в соцсети «ВКонтакте», а вот ролик, покоряющий TikTok, опубликован другим человеком, который перемонтировал оригинал.