Уральский священник на лыжах собрал почти полмиллиона просмотров в TikTok

Ролик, снятый 11 февраля, собрал уже 455 тысяч просмотров. Пользователи соцсети удивляются, с какой скоростью и мастерством священник преодолевает тротуары, заметенные рыхлым снегом. Этим роликом батюшка решил поздравить всех свердловчан с днем Собора Екатеринбургских святых.
Владимир Иванов в видео рассказывает, что раньше он занимался биатлоном, призывает всех кататься на лыжах, приходить в храм и молиться Богу. Запись была опубликована на странице священника в соцсети «ВКонтакте», а вот ролик, покоряющий TikTok, опубликован другим человеком, который перемонтировал оригинал.