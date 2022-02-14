Уральский священник на лыжах собрал почти полмиллиона просмотров в TikTok

Уральский священник на лыжах собрал почти полмиллиона просмотров в TikTok
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Сегодня, 15:49
Ночной прокат на лыжах настоятеля Свято-Троицкого собора Владимира Иванова по центральной площади Верхотурья покорил TikTok.
Видео:TikTok

Ролик, снятый 11 февраля, собрал уже 455 тысяч просмотров. Пользователи соцсети удивляются, с какой скоростью и мастерством священник преодолевает тротуары, заметенные рыхлым снегом. Этим роликом батюшка решил поздравить всех свердловчан с днем Собора Екатеринбургских святых.

Владимир Иванов в видео рассказывает, что раньше он занимался биатлоном, призывает всех кататься на лыжах, приходить в храм и молиться Богу. Запись была опубликована на странице священника в соцсети «ВКонтакте», а вот ролик, покоряющий TikTok, опубликован другим человеком, который перемонтировал оригинал.

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