ДТП с такси «Успех» и легковушкой произошло на улице Алтайская в Нижнем Тагиле

ДТП с такси «Успех» и легковушкой произошло на улице Алтайская в Нижнем Тагиле
Видео

Сегодня, 22:14
Вечером 15 января на улице Алтайская в Нижнем Тагиле случилось ДТП, в котором пострадали два легковых автомобиля. Одно из них такси «Успех». Авария случилась по направлению в сторону центра города, около школы № 20. Об этом редакции TagilCity.ru рассказали очевидцы.
Видео:TagilCity.ru

На видеозаписи с места событий можно увидеть, что у первой серебристой иномарки поврежден капот. Очевидцы на видео предполагают, что она врезалась в столб, но, заметив вторую машину, опровергают это. Также в аварии пострадала легковушка-такси темного цвета. У машины искорежен бампер и открыта дверь со стороны водительского сидения.

Морды просто нет,говорит на видео одна из свидетельниц.

На место инцидента уже прибыли сотрудники ГИБДД, врачи «скорой помощи» и пожарные. Были ли пассажиры в такси во время аварии на данный момент неизвестно. О пострадавших также не сообщается.

Напомним, 14 января, около 14.00, на 184 километре дороги «Екатеринбург-Серов» случилось ДТП, в котором был травмирован 11-летний мальчик.

Сюжеты:
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