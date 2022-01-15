ДТП с такси «Успех» и легковушкой произошло на улице Алтайская в Нижнем Тагиле

Вечером 15 января на улице Алтайская в Нижнем Тагиле случилось ДТП, в котором пострадали два легковых автомобиля. Одно из них такси «Успех». Авария случилась по направлению в сторону центра города, около школы № 20. Об этом редакции TagilCity.ru рассказали очевидцы.

Видео: TagilCity.ru На видеозаписи с места событий можно увидеть, что у первой серебристой иномарки поврежден капот. Очевидцы на видео предполагают, что она врезалась в столб, но, заметив вторую машину, опровергают это. Также в аварии пострадала легковушка-такси темного цвета. У машины искорежен бампер и открыта дверь со стороны водительского сидения. Морды просто нет,говорит на видео одна из свидетельниц. На место инцидента уже прибыли сотрудники ГИБДД, врачи «скорой помощи» и пожарные. Были ли пассажиры в такси во время аварии на данный момент неизвестно. О пострадавших также не сообщается. Напомним, 14 января, около 14.00, на 184 километре дороги «Екатеринбург-Серов» случилось ДТП, в котором был травмирован 11-летний мальчик. Стали известны подробности ДТП под Кушвой с 11-летним пострадавшим

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