Момент ДТП на перекрестке Первомайская — Ленина в Нижнем Тагиле попал на видео

Момент ДТП на перекрестке Первомайская — Ленина в Нижнем Тагиле попал на видео
Видео

Сегодня, 11:46
Момент аварии, произошедшей на перекрестке Первомайская — Ленина в Нижнем Тагиле попал на видео.
Видео:видео "Инцидент Нижний Тагил"

В ходе ДТП автомобиль Kia при повороте налево не уступил дорогу «Mazda-3», пишет «Инцидент Нижний Тагил».

Авария произошла 10 июня в 15:10. Пострадала одна пассажирка, ее отвезли в больницу, а потом отвезли домой. Обе машины повредились. Как сообщает отдел пропаганды МВД России «Нижнетагильское», машину Kia отвезли на эвакуаторе из-за того, что она сильно повредилась и не могла ехать самостоятельно.

Также в автомобиле «Mazda-3» находился 4-х летний мальчик. Он не пострадал, потому что ехал в детском кресле. — Только благодаря тому, что ребенок был пристегнут ДДУ, помогло избежать получение травм малышом, — подчеркнули в ведомстве.

Оба водителя на месте прошли процедуру медосвидетельствования, они не были пьяны.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
ребенокдтпаварияпострадавший#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы