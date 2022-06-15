Момент ДТП на перекрестке Первомайская — Ленина в Нижнем Тагиле попал на видео

Авария произошла 10 июня в 15:10. Пострадала одна пассажирка, ее отвезли в больницу, а потом отвезли домой. Обе машины повредились. Как сообщает отдел пропаганды МВД России «Нижнетагильское», машину Kia отвезли на эвакуаторе из-за того, что она сильно повредилась и не могла ехать самостоятельно.