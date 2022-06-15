Момент ДТП на перекрестке Первомайская — Ленина в Нижнем Тагиле попал на видео

В ходе ДТП автомобиль Kia при повороте налево не уступил дорогу «Mazda-3», пишет «Инцидент Нижний Тагил».
Авария произошла 10 июня в 15:10. Пострадала одна пассажирка, ее отвезли в больницу, а потом отвезли домой. Обе машины повредились. Как сообщает отдел пропаганды МВД России «Нижнетагильское», машину Kia отвезли на эвакуаторе из-за того, что она сильно повредилась и не могла ехать самостоятельно.
Также в автомобиле «Mazda-3» находился 4-х летний мальчик. Он не пострадал, потому что ехал в детском кресле. — Только благодаря тому, что ребенок был пристегнут ДДУ, помогло избежать получение травм малышом, — подчеркнули в ведомстве.
Оба водителя на месте прошли процедуру медосвидетельствования, они не были пьяны.