Пьяный тагильчанин устроил заплыв в фонтане

Пьяный тагильчанин устроил заплыв в фонтане
Видео

Сегодня, 11:46
Житель Нижнего Тагила поплавал в фонтане, пока его не забрали полицейские.
Видео:"Инцидент Нижний Тагил"

Житель Нижнего Тагила в нетрезвом виде решил поплавать в фонтане. Инцидент сняла на видео местная жительница. Ролик она прислала паблику «Инцидент Нижний Тагил».

Заплыв мужчина устроил вчера, 14 июня, в Дзержинском районе, примерно в 18:00 на Площади Славы. Это тот самый мужчина, который днем того же дня в семейных трусах устроил дискотеку на улице и засветился в СМИ.

По словам тагильчанки, она наблюдала, как мужчина снял с себя почти всю одежду и окунулся в фонтан. В результате действо увидели полицейские и отвезли его в отделение.

На видео, которая она успела снять, видно, как нетрезвый мужчина разговаривает с правоохранителями.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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