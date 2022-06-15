Пьяный тагильчанин устроил заплыв в фонтане

Житель Нижнего Тагила в нетрезвом виде решил поплавать в фонтане. Инцидент сняла на видео местная жительница. Ролик она прислала паблику «Инцидент Нижний Тагил».
Заплыв мужчина устроил вчера, 14 июня, в Дзержинском районе, примерно в 18:00 на Площади Славы. Это тот самый мужчина, который днем того же дня в семейных трусах устроил дискотеку на улице и засветился в СМИ.
По словам тагильчанки, она наблюдала, как мужчина снял с себя почти всю одежду и окунулся в фонтан. В результате действо увидели полицейские и отвезли его в отделение.
На видео, которая она успела снять, видно, как нетрезвый мужчина разговаривает с правоохранителями.