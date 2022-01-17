Аварию в многоэтажке Екатеринбурга «устранили» с помощью медицинского бинта

Жителям дома № 69 на улице Калинина можно пускать кораблики. В подъезде у них скопилась вода, следствие недавней протечки.
«Сифонит» из трубы, запитывающей радиатор общего пользования. Ржавчина в ней проела дырочку, и на пол хлынул тонкий ручеек.
Текло несколько часов, вот и образовалась лужа-озеро, поясняют женщины. Днем они вызвали «аварийную бригаду». Но потоптавшись и повозившись, коммунальщики уехали. Как оказалось, они забинтовали трубу, и все. А в контрльную организацию отрапортовали об устранении заявки.
Этим домом на Уралмаше занимается управляющая компания «Орджоникидзевская», сообщает Е1. Жители возмущены таким к себе отношением и просят обратить внимание на «уникальный» способ ремонта.