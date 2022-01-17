Аварию в многоэтажке Екатеринбурга «устранили» с помощью медицинского бинта

Текло несколько часов, вот и образовалась лужа-озеро, поясняют женщины. Днем они вызвали «аварийную бригаду». Но потоптавшись и повозившись, коммунальщики уехали. Как оказалось, они забинтовали трубу, и все. А в контрльную организацию отрапортовали об устранении заявки.