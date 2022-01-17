Подробности задержания покупательницы раскрыли в «Магните» в Екатеринбурге

В компании рассказали, что инцидент с кражей имел место быть, однако продукты похищала не сама девушка, а ее знакомый. Свердловчанка же отвлекала персонал. В компании опровергли информацию о том, что охранник действовал неправомерно.
На записи с камеры можно увидеть, что сотрудник магазина попросил мужчину выложить из куртки товар. Гражданин сделал это, после чего ударил работника и угрожал ему, сообщает Е1.
Тогда персонал вызвал охрану и страж порядка. На выходе из магазина сотрудник охраны попытался удержать мужчину и женщину, но те оказали сопротивление. В результате гражданин скрылся, а охранник держал свердловчанку до самого приезда полиции. Представители «Магнита» написали два заявления: за побои и хищения.