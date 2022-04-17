Водитель КАМАЗа и рейсового автобуса устроили драку неподалеку от тагильского ГИБДД

КАМАЗ и рейсовый автобус устроили гонки по проспекту Мира в Нижнем Тагиле. Напротив стадиона водители начали выяснять отношения на повышенных тонах. Не обошлось без рукоприкладства.

Видео: Антон Михалыч Инцидент снял видеорегистратор автомобиля, ехавшего за дебоширами. Запись происшествия в соцсети выложил в субботу, 16 апреля, житель Нижнего Тагила Антон. На кадрах тагильчанину удалось запечатлеть, как КАМАЗ и пассажирский автобус не могут поделить полосы для движения. В итоге после перекрестка водители останавливают транспортные средства и начинают выяснять отношения. Водитель большегруза выпрыгнул из кабины и налетел на своего оппонента. Запись заканчивается потасовкой мужчин с применением физической силы. Очевидцы происшествия сообщают, что водитель пассажирского автобуса№ 2 «Вокзал-Ольховка» нарушил ПДД, выехав прямо на проспект Мира с полосы, которая разрешает только поворот направо на Циолковского. Управлявший большегрузом тагильчанин вовремя увидел справа пассажирский автобус, поэтому столкновения удалось избежать. Свидетели инцидента также говорят о пассажирах, которые в момент происшествия находились в салоне маршрутного транспортного средства.

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