Водитель КАМАЗа и рейсового автобуса устроили драку неподалеку от тагильского ГИБДД

Водитель КАМАЗа и рейсового автобуса устроили драку неподалеку от тагильского ГИБДД
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Сегодня, 13:26
КАМАЗ и рейсовый автобус устроили гонки по проспекту Мира в Нижнем Тагиле. Напротив стадиона водители начали выяснять отношения на повышенных тонах. Не обошлось без рукоприкладства.
Видео:Антон Михалыч

Инцидент снял видеорегистратор автомобиля, ехавшего за дебоширами. Запись происшествия в соцсети выложил в субботу, 16 апреля, житель Нижнего Тагила Антон.

На кадрах тагильчанину удалось запечатлеть, как КАМАЗ и пассажирский автобус не могут поделить полосы для движения. В итоге после перекрестка водители останавливают транспортные средства и начинают выяснять отношения. Водитель большегруза выпрыгнул из кабины и налетел на своего оппонента.

Запись заканчивается потасовкой мужчин с применением физической силы.

Очевидцы происшествия сообщают, что водитель пассажирского автобуса№ 2 «Вокзал-Ольховка» нарушил ПДД, выехав прямо на проспект Мира с полосы, которая разрешает только поворот направо на Циолковского. Управлявший большегрузом тагильчанин вовремя увидел справа пассажирский автобус, поэтому столкновения удалось избежать. Свидетели инцидента также говорят о пассажирах, которые в момент происшествия находились в салоне маршрутного транспортного средства.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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