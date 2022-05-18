Избиение двух мужчин толпой подростков на Вагонке в Нижнем Тагиле попало на видео

Избиение двух мужчин толпой подростков, которое произошло 12 мая вечером в одном из дворов на улице Тельмана в Нижнем Тагиле, попало на видео.

Видео: "Инцидент Нижний Тагил" Вконтакте На кадрах видно, что около 15-20 подростков, в том числе и девочки, набросились на взрослых мужчин, которые сделали им замечание. Очевидец предполагает, что они находились в неадекватном состоянии. По словам одного из местных жителей, знакомых с ситуацией, пожилой мужчина серьезно пострадал. У него пробит висок от удара бутылкой. У второго, молодого мужчины, пробита голова после удара кирпичом по затылку. После этого, по словам очевидца, ему были нанесены удары ножом, но они прошли вскользь, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте. Там, который в красной кофточке, это у него нож был в руке. Ранее он уже пакостил — ходил колеса резал на припаркованных автомобилях. На этот раз он там бушевал, едва ли не сильнее всех, а ведь ему уже 16 или 17… Мужчина с места происшествия был госпитализирован в реанимацию, рассказывает очевидец. Отмечается, что после того, как полиция задержала молодых людей, через час она их уже отпустила. Это возмутило очевидца, так как они потом дальше пошли гулять. Странно и то, что родители подростков после драки и визита в полицию, не загнала своих чад по домам, а отпустила дальше их «гулять». У нас тоже дети, и сейчас я и все местные жители — мы вообще боимся лишний раз нос из квартиры высунуть! Очень боимся, говорит очевидец. Он также утверждает, что подростки употребляют запрещенные вещества и чувствуют себя безнаказанными. Напомним, полиция Нижнего Тагила по данному факту проводит проверку. Личности всех участников уже установлены. Также пострадали двое мужчин, которые пришли первому на помощь. Первый пострадавший обратился в травмпункт. Там ему оказали необходимую помощь. После инцидента пятеро подростков были доставлены в отделение полиции. Проводится доследственная проверка.

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