Ученики школы № 40 в Нижнем Тагиле лазят через забор из-за закрытой калитки

Все калитки школы № 40 на ГГМ в Нижнем Тагиле закрываются на время уроков. Из-за этого школьникам, чтобы попасть на учебу или домой, приходится лазить через забор.

Видео: «Инцидент Нижний Тагил» По словам одной из местных жительниц, ежедневно он наблюдает картину, что дети лазят через забор. Он отметил, что продолжается это уже около месяца. Кто и зачем дал такое распоряжение не понятно. Просто издеваются над детьми. Хочу заметить, что в выходные дни калитка всегда открыта. Её закрывают специально для детей, рассказала местная жительница в группе «Инцидент Нижний Тагил». Кроме того, на заборе школы располагается табличка, где написано, когда открывается и закрывается калитка. Согласно ему, в 09.35 ее закрывают и открывают в 11.15. Однако уроки в школе начинаются и завершаются в разное время. Из-за этого детям приходится пользоваться забором.

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