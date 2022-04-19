Виновными в создании свалки батареек за «Лентой» в Нижнем Тагиле оказались школьники

Виновными в создании свалки батареек за ТЦ «Лента» в Нижнем Тагиле оказались школьники. Полицейские из отдела №20 МВД России «Нижнетагильское» установили личности злоумышленников, которые в ночью забрались на внутреннюю территорию торгового центра. Ими оказались тинейджеры – братья 12 и 13 лет. Об этом TagilCity.ru рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Известно, что воспитывает подростков мать-одиночка. На учёте в ПДН дети не стоят. Полицейский опросил злоумышленников и те признались, что пролезли через отверстие в заборе, задавшись целью разыскать электронные сигареты.
Но не найдя их, мальчики бросили ведра на месте. Инцидент произошёл 25 марта. Действия тинейджеров подпадают под ст. 7.17 КоАП РФ («мелкое хищение»). Теперь мальчиков поставили на учет в полицию и могут привлечь к ответственности. На их маму завели дело по ч. 1 ст. 5.35 административного кодекса РФ.
Напомним, местные жители обнаружили около ТЦ «Лента» свалку батареек. Тогда Роспотребнадзор провел проверку и констатировал, что свалка не вредит здоровью жителей. Так как обязанность по ликвидации свалки на ведомстве не лежала, они передали дело главу города Владиславу Пинаеву.