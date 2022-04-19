Виновными в создании свалки батареек за «Лентой» в Нижнем Тагиле оказались школьники

Но не найдя их, мальчики бросили ведра на месте. Инцидент произошёл 25 марта. Действия тинейджеров подпадают под ст. 7.17 КоАП РФ («мелкое хищение»). Теперь мальчиков поставили на учет в полицию и могут привлечь к ответственности. На их маму завели дело по ч. 1 ст. 5.35 административного кодекса РФ.