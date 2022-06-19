Отряд ОМОНа вернулся со спецоперации на Украине в Екатеринбург

Сегодня утром, 19 июня, в Екатеринбург из Украины прибыли 40 военнослужащих из отряда ОМОН. Об этом сообщается на сайте Росгвардии.
Участников спецоперации наградили. Встречали военных на вокзале. Присутствовали представители мэрии Екатеринбурга, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и юнармейцы подразделения «Беркут».
Отмечается, что на Украине росгвардейцы выполняли служебно-боевые задачи, обеспечению общественной безопасности и были задействованы в проведении специальных мероприятий.
От руководства управления и всего личного состава передаю слова благодарности вашим близким и родным, которые каждый день, находясь за тысячи километров от вас, своей сердечной теплотой и любовью поддерживали вас,сказал генерал-майор полиции Константин Шуршин.
Помимо представителей администрации, у вокзала собрались родные и близкие военных, а также их коллеги. Вернувшимся предстоит отдохнуть и отправиться на службу для выполнения новых задач.