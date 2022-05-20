Фекалии через поля стекают в реку Лайка с агрокомплекса «Горноуральский» под Тагилом

Напомним, многочисленные экологические нарушения не раз были выявлены на агрокомплексе «Горноуральский», в том числе и по размещению, обезвреживанию и утилизации отходов свиней. Местные жители жалуются, что зимой цистерны с фекалиями постоянно выливают навоз на поля рядом с домами. В марте 2022 года из-за прорыва трубы отходы попали в водовод. Из-за фекальной воды, не соответствующей санитарным нормам, в поселке более двух недель не работали детские сады, а школьников отправили на дистант.