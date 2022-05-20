Фекалии через поля стекают в реку Лайка с агрокомплекса «Горноуральский» под Тагилом

Фекалии через поля стекают в реку Лайка с агрокомплекса «Горноуральский» под Тагилом
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Сегодня, 20:02
Фекальный ручей со зловонным запахом стекает с агрокомплекса «Горноуральский» в реку Лайка.
Видео:TagilCity.ru

Ручей темно-серого цвета с ярко выраженным запахом фекалий обнаружили местные жители на улице Логовая. Оттуда отходы свинокомплекса стекают прямо в реку Лайка.

Уже несколько дней стоит очень неприятный запах в логу. Мы начали подозревать аварийный сброс с отстойников «иловых карт» агрокомплекса. Что собственно и подтвердилось, нам удалось заснять этот «ароматный» ручеек, рассказал редакции TagilCity.ru житель поселка Горноуральский Александр Ваткин.

По его словам, слив отходов происходит постоянно, а в администрацию ГГО поступают многочисленные жалобы от владельцев участков, через которых протекает ручей. Однако чиновники заявляют, что данная территория не является для них поднадзорной, поясняет собеседник редакции.

В связи с признаками нарушения экологического законодательства 11 мая обращение с просьбой провести проверку направил в управление Роспотребнадзора Свердловской области Андрей Гебень.

Мне пришел промежуточный ответ. Роспотребнадзор перенаправил обращение в Департамент по природопользованию, пояснил активист журналисту редакции.

TagilCity.ru также направит запросы в природоохранную прокуратуру и администрацию ГГО для проведения проверок законности слива отходов свинокомплексом.

Напомним, многочисленные экологические нарушения не раз были выявлены на агрокомплексе «Горноуральский», в том числе и по размещению, обезвреживанию и утилизации отходов свиней. Местные жители жалуются, что зимой цистерны с фекалиями постоянно выливают навоз на поля рядом с домами. В марте 2022 года из-за прорыва трубы отходы попали в водовод. Из-за фекальной воды, не соответствующей санитарным нормам, в поселке более двух недель не работали детские сады, а школьников отправили на дистант.

Сюжеты:
ЭкологияГГО и пригородЭксклюзивНижний Тагил
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