«Люди выживают»: двое тагильчан посадили картошку во дворе многоэтажки

Занятие предприимчивых тагильчан заснял один из жителей дома №5 на ул. Красных Партизан:
Вот так вот люди выживают — садят под своими окнами картошку, комментирует автор видео, оказавшегося в распоряжении редакции TagilCity.ru
А некоторых постояльцев многоэтажки действия героев не только удивили, но и шокировали. Соседка мужчин признается, что не поверила своим глазам, когда увидела с балкона посев урожая.
Куда катится мир? Куда мы катимся...Что это, санкции так довели? Или все же голод матушка? Я в шоке, возмутилась очевидица.
В дальнейшем соседи планируют наблюдать, как мужчины станут ухаживать за картофелем - окучивать, поливать и подкармливать.
Напомним, после введения санкций в России резко подскочили цены на продукты. Через несколько месяцев стоимость некоторых товаров возвращается на прежний уровень. В частности, с 3 по 10 июня, согласно данным Свердловскстата, подешевели капуста, молоко, яйца и свекла. А картофель, напротив, увеличился в цене на 5%.