«Люди выживают»: двое тагильчан посадили картошку во дворе многоэтажки

«Люди выживают»: двое тагильчан посадили картошку во дворе многоэтажки
Видео

Сегодня, 14:51

Двое тагильчан посадили картошку во дворе многоэтажки

Посадкой картофеля мужчины занялись 19 июня во дворе дома №5 на ул. Красных Партизан в Нижнем Тагиле.
Видео:TagilCity.ru

Занятие предприимчивых тагильчан заснял один из жителей дома №5 на ул. Красных Партизан:

Вот так вот люди выживают — садят под своими окнами картошку, комментирует автор видео, оказавшегося в распоряжении редакции TagilCity.ru

А некоторых постояльцев многоэтажки действия героев не только удивили, но и шокировали. Соседка мужчин признается, что не поверила своим глазам, когда увидела с балкона посев урожая.

Куда катится мир? Куда мы катимся...Что это, санкции так довели? Или все же голод матушка? Я в шоке, возмутилась очевидица.

В дальнейшем соседи планируют наблюдать, как мужчины станут ухаживать за картофелем - окучивать, поливать и подкармливать.

Напомним, после введения санкций в России резко подскочили цены на продукты. Через несколько месяцев стоимость некоторых товаров возвращается на прежний уровень. В частности, с 3 по 10 июня, согласно данным Свердловскстата, подешевели капуста, молоко, яйца и свекла. А картофель, напротив, увеличился в цене на 5%.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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