«Люди выживают»: двое тагильчан посадили картошку во дворе многоэтажки

Напомним, после введения санкций в России резко подскочили цены на продукты. Через несколько месяцев стоимость некоторых товаров возвращается на прежний уровень. В частности, с 3 по 10 июня, согласно данным Свердловскстата, подешевели капуста, молоко, яйца и свекла. А картофель, напротив, увеличился в цене на 5%.