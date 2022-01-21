Уроженец Таджикистана влетел в забор на «Делимобиле» по пути в Салду на свадьбу друга

Уроженец Таджикистана влетел в забор на «Делимобиле» по пути в Салду на свадьбу друга
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Сегодня, 18:41
В Верхней Салде неопытный водитель устроил ДТП на каршеринговом автомобиле. Мужчина спешил на свадьбу к другу, не справился с управлением Volkswagen Polo и влетел в металлический забор.
Видео:Вячеслав Топорковсоцсети

Авария произошла 21 января в 8.40 в районе дома № 153 на улице Розы Люксембург в Верхней Салде. Как рассказали Е1 в УГИБДД, за рулем «Делимобиля» оказался 25-летний уроженец Таджикистана, проживающий в Екатеринбурге. Мужчина торопился на свадьбу к другу, поэтому выбрал скорость, не соответствующую дорожным условиям. Автолюбитель не увидел дорожный знак, предупреждающий о повороте направо, поэтому не успел среагировать и свернуть на развилке.

В результате ДТП Volkswagen Polo повредил металлический забор дома, пострадавших нет. Водитель на момент аварии был трезв.

Госавтоинспекторы также установили наличие на месте происшествия неудовлетворительных дорожных условий в виде снежного наката.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя Салда
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