Фура «Магнита» застряла на теплотрассе на Вагонке в Нижнем Тагиле

Там рядом детская поликлиника, эта дорога ведет к ней. Эти грузовики вечно все раскатают, не проехать, тем более сейчас каша снежная. Мог бы «Магнит» и позаботиться о проезде к своему магазину, почистить, раз его фуры там передвигаются,рассказала редакции TagilCity.ru жительница Вагонки.