Фура «Магнита» застряла на теплотрассе на Вагонке в Нижнем Тагиле

Дорожное происшествие случилось около 18.00 21 февраля. По словам очевидцев, грузовик очень сильно увяз, и они боятся, что может прорвать трубу.
Там рядом детская поликлиника, эта дорога ведет к ней. Эти грузовики вечно все раскатают, не проехать, тем более сейчас каша снежная. Мог бы «Магнит» и позаботиться о проезде к своему магазину, почистить, раз его фуры там передвигаются,рассказала редакции TagilCity.ru жительница Вагонки.
На место ЧП прибыли дорожные службы и сотрудники ГИБДД, но вытащить фуру не получилось. На помощь был подогнан трактор, который также пытается вызволить машину из грязевого плена, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил».