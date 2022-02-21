Фура «Магнита» застряла на теплотрассе на Вагонке в Нижнем Тагиле

Фура «Магнита» застряла на теплотрассе на Вагонке в Нижнем Тагиле
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Сегодня, 20:06
Фура с прицепом застряла на теплотрассе на улице Окунева 36 у магазина «Магнит».
Видео:паблик "Инцидент Нижний Тагил" во ВКонтакте

Дорожное происшествие случилось около 18.00 21 февраля. По словам очевидцев, грузовик очень сильно увяз, и они боятся, что может прорвать трубу.

Там рядом детская поликлиника, эта дорога ведет к ней. Эти грузовики вечно все раскатают, не проехать, тем более сейчас каша снежная. Мог бы «Магнит» и позаботиться о проезде к своему магазину, почистить, раз его фуры там передвигаются,рассказала редакции TagilCity.ru жительница Вагонки.

На место ЧП прибыли дорожные службы и сотрудники ГИБДД, но вытащить фуру не получилось. На помощь был подогнан трактор, который также пытается вызволить машину из грязевого плена, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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