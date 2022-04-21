Появилось видео смертельного ДТП на «встречке» на Серовском тракте, в результате которого скончалось два человека. ЧП случилось 5 марта в районе Монзино. Ролик опубликовал «Екатеринбург-Серов Онлайн».
По данным ГИБДД, 45-летняя водитель автомобиля Honda выехала на встречную полосу, где врезалась в Nissan. За рулем находился 50-летний водитель. Сперва Honda занесло в противоположный отбойник, а затем откинуло на встречную полосу.
50-летний водитель и его ровесница-пассажирка скончались. Еще одна пассажирка – 71-летняя женщина и четыре пассажира Nissan были отвезены в госпиталь с травмами.
Виновница ДТП водит автомобиль уже 18 лет. За нарушения ПДД за это время она привлекалась лишь дважды.