Появилось видео смертельного ДТП на «встречке» на Серовском тракте

Появилось видео смертельного ДТП на «встречке» на Серовском тракте
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Сегодня, 13:51
Авария на Серовском тракте произошла в прошлом месяце. В его результате умерло 2 человека, еще 5 пострадало.
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Появилось видео смертельного ДТП на «встречке» на Серовском тракте, в результате которого скончалось два человека. ЧП случилось 5 марта в районе Монзино. Ролик опубликовал «Екатеринбург-Серов Онлайн».

По данным ГИБДД, 45-летняя водитель автомобиля Honda выехала на встречную полосу, где врезалась в Nissan. За рулем находился 50-летний водитель. Сперва Honda занесло в противоположный отбойник, а затем откинуло на встречную полосу.

50-летний водитель и его ровесница-пассажирка скончались. Еще одна пассажирка – 71-летняя женщина и четыре пассажира Nissan были отвезены в госпиталь с травмами.

Виновница ДТП водит автомобиль уже 18 лет. За нарушения ПДД за это время она привлекалась лишь дважды.

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