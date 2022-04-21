Тагильчане застревают в пробке из-за дорожных работ на южном въезде

Тагильчане застревают в пробке из-за дорожных работ на южном въезде
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Сегодня, 18:24
Жителям Нижнего Тагила приходится около часа стоять в пробке на въезде в город со Свердловского шоссе. Транспортный коллапс образуется из-за дорожных работ почти каждый день.
Видео:TagilCity.ru

Вот уже больше недели ведется ремонт дороги на юном въезде в Нижний Тагил. Из-за этого водителям, едущим со стороны поселка Старатель, стоять в длинной пробке.

Со Старателя до перекрестка ехал почти час,рассказал TagilCity.ru тагильчанин.

По мнению жителей города, проблема в том, что движение транспорта не организовано правильно:

Те, кому надо было поворачивать налево, не пропускали тех, кому нужно ехать прямо, так как ждали пока включится стрелка. Бардак одним словом.

Из-за это некоторые водители, не выдерживая ожидания в пробке, выезжали на встречную полосу, нарушая правила дорожного движения.

Ремонт на участке Свердловского шоссе начался в связи с неудовлетворительным состоянием дорожного полотна — на дороге образовалась глубокая колея. Ранее из-за этого нижнетагильская ГИБДД оштрафовала Управление автомобильных дорог Свердловской области и выдала предписание устранить недостатки.

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