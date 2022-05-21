Водитель «Рено» погиб при столкновении с грузовиком на трассе «Екатеринбург-Серов»

Водитель «Рено» погиб при столкновении с грузовиком на трассе «Екатеринбург-Серов»
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Сегодня, 12:20
Иномарка на полном ходу вылетела на полосу встречного движения на трассе под Екатеринбургом и врезалась в ехавший навстречу грузовик. В результате ДТП погиб один из водителей.
Видео:"Серовский тракт Онлайн" "ВКонтакте"

Авария произошла около 15 часов на 235 километре автодороги «Екатеринбург-Серов». 36-летний водитель «Рено» из Белоярского ехал в сторону Екатеринбурга. Мужчина превысил скорость, не справился с управлением транспортного средства и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, сообщили в УГИБДД Свердловской области.

Водитель иномарки скончался на месте аварии от травм, несовместимых с жизнью. 61-летний свердловчанин, управлявший грузовиком, отделался ушибами. Его доставили в местную больницу, откуда после осмотра он был отпущен домой. Погибший имел стаж вождения 18 лет, к административной ответственности привлекался 1 раз.

Водитель фургона на момент аварии был трезв. Состояние управлявшего иномаркой свердловчанина будет известно после проведения всех необходимых экспертиз и получения результатов анализов.

Сюжеты:
Новости УрФО
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