Погоня за нетрезвым водителем со стрельбой в Новой Ляле попала на видео

Погоня за нетрезвым водителем со стрельбой в Новой Ляле попала на видео
Видео

Сегодня, 11:00
Погоня сотрудников ГИБДД за нетрезвым водителем с применением табельного оружия в Новой Ляле попала на видео. Автомобиль нарушителя преследовали на скорости более 180 километров в час.
Видео:УГИБДД по Свердловской области

Инцидент произошел в выходные. Несколько экипажей ДПС отправились на рейды по пресечению грубых нарушений ПДД.

Ночью в Новой Ляле водитель Nissan Almera не остановился по требованию инспекторов и попытался скрыться. Сотрудники ГИБДД устроили погоню. Во время движения водитель неоднократно нарушил правила дорожного движения. На трассе «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» скорость превысила 180 км/ч. Преследовавшие водителя инспектора по громкоговорителю неоднократно призывали водителя остановиться, но требования он игнорировал.

После очередного предупреждения, а также предупредительного выстрела в воздух, один из инспекторов на ходу начал стрелять по колесам водителя.

Только после прострела колес мужчина остановился. В результате он был задержан вместе со своей спутницей. Ранее он уже был лишен прав за нетрезвое вождение. Однако при задержании он также был пьян, а от прохождения освидетельствования отказался.

Теперь мужчине грозит наказание за управление автомобилем без прав и отказ выполнять требование полиции об остановке. Также за нахождение в нетрезвом виде за рулем ему грозит ответственность.

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