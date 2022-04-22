Тагильские подростки ночью пытались залезть в хозяйственный магазин на Вагонке

Тагильские подростки ночью пытались залезть в хозяйственный магазин на Вагонке
Видео

Сегодня, 14:55
Тинейджеры из Нижнего Тагила повредили рольставни в магазине на проспекте Вагонострителей ночью. Владелица торговой точки обратилась в полицию.
Видео:"Все Новости"

Тагильские подростки пытались проникнуть в хозмаг по пр. Вагоностроителей, 2 в ночь на 21 апреля. Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения.

Судя по кадрам, тинейджеры подошли к окну и совершили попытку поднять рольставни. Когда задуманное не получилось, они стали их пинать. После этого ребята ушли.

Хозяйка магазина Наталья рассказала информагентству «Все новости», что из-за сильных повреждений в один из входов в магазин теперь нельзя зайти. Испорченные рольставни просто не открываются. Их придется менять.

Женщина написала заявление. Полицейские уже провели осмотр места ЧП. Проводится проверка.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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