Тагильские подростки ночью пытались залезть в хозяйственный магазин на Вагонке

Тагильские подростки пытались проникнуть в хозмаг по пр. Вагоностроителей, 2 в ночь на 21 апреля. Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения.
Судя по кадрам, тинейджеры подошли к окну и совершили попытку поднять рольставни. Когда задуманное не получилось, они стали их пинать. После этого ребята ушли.
Хозяйка магазина Наталья рассказала информагентству «Все новости», что из-за сильных повреждений в один из входов в магазин теперь нельзя зайти. Испорченные рольставни просто не открываются. Их придется менять.
Женщина написала заявление. Полицейские уже провели осмотр места ЧП. Проводится проверка.