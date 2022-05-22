Огонь охватил 500 квадратных метров построек под Белоярском

Огонь охватил 500 квадратных метров построек под Белоярском
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Сегодня, 10:40
В деревне Шиши Белоярского городского округа сгорели три частных дома из-за несоблюдения правил противопожарной безопасности.
Видео:«Инцидент Екатеринбург»

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера около 22 часов 40 минут в субботу, 21 мая. Загорелся частный дом на улице Ленина в поселке Шиши Белоярского района. Позднее огонь перекинулся на два соседних дома.

По информации ОНД и ПР по Свердловской области, площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Пламя уничтожило надворные постройки и три частных дома-дачи. С огнем боролись 6 единиц техники и 16 человек личного состава. Проливку и разбор сгоревших конструкций пожарные завершили в половине шестого утра.

В МЧС напоминают, что необходимо неукоснительно соблюдать правила противопожарной безопасности в быту:

  • территорию возле строений держать в чистоте,
  • не сжигать мусор и не высыпать горящие угли или золу возле строений,
  • проводить монтаж и ремонт электропроводки силами специалистов, не использовать неисправные электроприборы и не оставлять их без присмотра,
  • следить за исправностью печи и регулярно чистить дымоходы и соблюдать правила эксплуатации.

Сюжеты:
Новости УрФО
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