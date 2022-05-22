Огонь охватил 500 квадратных метров построек под Белоярском

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера около 22 часов 40 минут в субботу, 21 мая. Загорелся частный дом на улице Ленина в поселке Шиши Белоярского района. Позднее огонь перекинулся на два соседних дома.
По информации ОНД и ПР по Свердловской области, площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Пламя уничтожило надворные постройки и три частных дома-дачи. С огнем боролись 6 единиц техники и 16 человек личного состава. Проливку и разбор сгоревших конструкций пожарные завершили в половине шестого утра.
В МЧС напоминают, что необходимо неукоснительно соблюдать правила противопожарной безопасности в быту: