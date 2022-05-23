Водитель сгорел заживо при столкновении трех грузовиков на трассе Екатеринбург-Тюмень

Водитель сгорел заживо при столкновении трех грузовиков на трассе Екатеринбург-Тюмень
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Сегодня, 09:39
В ДТП с трёмя автомобилями на свердловской трассе скончался один из участников аварии, другой серьезно пострадал.
Видео:"ЧП Тюмень"

В Свердловской области около поселка Тугулым произошло ДТП со столкновением трех грузовых машин. ЧП произошло в 20:30 на 262-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень, сообщает пресс-служба ГИБДД

После того, как большегрузы столкнулись, произошло возгорание. Один водитель сгорел, второй получил серьезные увечья.

Известно, что погибшему было 25-лет. Травмы получил 52-летний мужчина. По данным ГИБДД, две машины Газель, ехали друг за другом в сторону Екатеринбурга, водитель второй машины не выдержал дистанцию и врезался в автомобиль, который ехал впереди.

По данным региональной ГИБДД, движение на данном участке уже не затруднено. Последствия аварии устранены.

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