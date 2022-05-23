Юный вратарь «Уралмаша» не сдержал эмоций и ударил арбитров матча

Юный вратарь «Уралмаша» не сдержал эмоций и ударил арбитров матча
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Сегодня, 18:43
Вратарь свердловского «Уралмаша» Артемий Акшумов попытался решить исход матча силовыми методами. Молодой спортсмен клюшкой ударил дважды соперников и обоих судей.
Видео:Telegram бывшего защитника КХЛ Никита Щитов.

Инцидент произошел накануне на детском хоккейном матче в Курганово Свердловской области. Игра проводилась среди хоккеистов 2011 года рождения. Участвовали две команды — сильных игроков и всех остальных, сообщает канал «Матч ТВ».

10-летний Артемий Акшумов, защищавший ворота второго состава, сбил соперника клюшкой, за что получил удаление на 2 минуты. Однако, после того, как юному хоккеисту вновь было разрешено выйти на лед, подросток во время атак на свои ворота в третьем периоде вновь ударил соперника клюшкой.

В конфликт вмешались арбитры, приняв решение удалить свердловчанина с арены до конца игры. Молодой спортсмен не сдержал эмоции и напал на одного судью, а потом ударил клюшкой другого.

Сюжеты:
Новости УрФО
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