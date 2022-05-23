Юный вратарь «Уралмаша» не сдержал эмоций и ударил арбитров матча

Инцидент произошел накануне на детском хоккейном матче в Курганово Свердловской области. Игра проводилась среди хоккеистов 2011 года рождения. Участвовали две команды — сильных игроков и всех остальных, сообщает канал «Матч ТВ».
10-летний Артемий Акшумов, защищавший ворота второго состава, сбил соперника клюшкой, за что получил удаление на 2 минуты. Однако, после того, как юному хоккеисту вновь было разрешено выйти на лед, подросток во время атак на свои ворота в третьем периоде вновь ударил соперника клюшкой.
В конфликт вмешались арбитры, приняв решение удалить свердловчанина с арены до конца игры. Молодой спортсмен не сдержал эмоции и напал на одного судью, а потом ударил клюшкой другого.