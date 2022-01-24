Утонувшую на Крещение в Ленинградской области женщину продолжают искать волонтеры

Как сообщает КарелИнформ, трагедия произошла на реке Оредеж в живописном уголке Ленинградской области. К почитаемому православными христианами празднику Крещение Господне неизвестные вырубили во льду иордань.
В ночь на 19 января на берег приехали несколько человек с детьми. Они хотели искупаться в ледяной воде, но произошло страшное. Нырнув в прорубь, не всплыла 40-летняя женщина. Все произошло на глазах у мужа и детей.
Ушла… Ушла, ребята, быстрее! крикнул супруг и нырнул за женой.
Течение в этом месте оказалось очень сильным. Тело несчастной унесло далеко, и найти его у полыньи супруг, как он ни старался, а не смог. Не помогли и натренированные водолазы. Но поиски пока не прекратились.
К настоящему моменту известно, что купание было незаконным и потому безопасным. Об этом общественности рассказали представители Русской Православной Церкви и ленинградского управления МЧС.
Погибшая женщина жила с мужем и детьми в Санкт-Петербурге, куда семья перебралась из Вологодской области. Они с мужем любили водные процедуры и много времени проводили вместе. Работала без вести пропавшая юристом в банке.
По данному факту правоохранительные органы продолжают проверку. Из-за погодных условий поиски тела приостановлены, но глава аварийно-спасательной службы ВОСВОД Александр Зуев уже пообещал задействовать телеуправляемый подводный аппарат Rovbuilder.
Эта машина управляется со льда с помощью специальных джойстиков, оснащенных экранами для моментального анализа происходящего, передает ФАН. Она позволяет получать качественную картинку объектов даже в мутной воде.