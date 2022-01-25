На выезде из Нижнего Тагила в ДТП с участием автобуса пострадали люди

Утром 25 января в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в результате которого пострадали люди.

Видео: Инцидент Нижний тагил Дорожная авария произошла около 8.00 на выезде из Нижнего Тагила на Салдинский тракт. По словам очевидцев произошедшего, участниками ДТП стали рейсовый автобус и автомобиль. Оба транспортных средства получили значительные повреждения. Водители в соцсетях сообщают о нескольких серьезно пострадавших, в том числе о водителе автобуса. Информация по ним пока уточняется. В пресс-службе УГИБДД по Свердловской области TagilCity.ru пообещали предоставить подробности позднее. На месте происшествия работают оперативные службы.

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