На выезде из Нижнего Тагила в ДТП с участием автобуса пострадали люди

На выезде из Нижнего Тагила в ДТП с участием автобуса пострадали люди
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Сегодня, 09:41
Утром 25 января в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в результате которого пострадали люди.
Видео:Инцидент Нижний тагил

Дорожная авария произошла около 8.00 на выезде из Нижнего Тагила на Салдинский тракт. По словам очевидцев произошедшего, участниками ДТП стали рейсовый автобус и автомобиль. Оба транспортных средства получили значительные повреждения.

Водители в соцсетях сообщают о нескольких серьезно пострадавших, в том числе о водителе автобуса. Информация по ним пока уточняется.

В пресс-службе УГИБДД по Свердловской области TagilCity.ru пообещали предоставить подробности позднее. На месте происшествия работают оперативные службы.

Сюжеты:
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