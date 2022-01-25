На выезде из Нижнего Тагила в ДТП с участием автобуса пострадали люди

Дорожная авария произошла около 8.00 на выезде из Нижнего Тагила на Салдинский тракт. По словам очевидцев произошедшего, участниками ДТП стали рейсовый автобус и автомобиль. Оба транспортных средства получили значительные повреждения.
Водители в соцсетях сообщают о нескольких серьезно пострадавших, в том числе о водителе автобуса. Информация по ним пока уточняется.
В пресс-службе УГИБДД по Свердловской области TagilCity.ru пообещали предоставить подробности позднее. На месте происшествия работают оперативные службы.