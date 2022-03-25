Серийный грабитель магазинов в Нижнем Тагиле получил 7 лет тюрьмы

Серийный грабитель магазинов в Нижнем Тагиле получил 7 лет тюрьмы
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Сегодня, 13:21
Серийный грабитель магазинов в Нижнем Тагиле приговорен к семи годам строгого режима. В декабре 2021 года мужчина напал на 4 магазина.
Видео:МУ МВД "Нижнетагильское"

Он заходил в торговые точки с ножом и угрожал продавцам. В двух магазинах ему удалось получить деньги, еще в двух салонах продавцы нажимали тревожные кнопки, что заставляло скрыться злоумышленника.

Вечером 18 декабря похититель пришел в магазин одежды на улице Вязовская. Там продавец спугнула его тревожной кнопкой. Менее чем через час мужчина попытался напасть на «Ермолино» на Красноармейской. Там деньги из кассы ему получить удалось.

В суде мужчина признал свою вину. Отмечается, что нападавший в момент совершения преступлений был трезв, сообщает ТК «Телекон».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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