Серийный грабитель магазинов в Нижнем Тагиле получил 7 лет тюрьмы

Вечером 18 декабря похититель пришел в магазин одежды на улице Вязовская. Там продавец спугнула его тревожной кнопкой. Менее чем через час мужчина попытался напасть на «Ермолино» на Красноармейской. Там деньги из кассы ему получить удалось.