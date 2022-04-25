Велосипедист попал под колеса автомобиля на Вые в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел 23 апреля вечером. На кадрах видно, что велосипедист двигался по улице Красноармейская. Он выехал на перекресток, но не успел завершить маневр.
В какой-то момент в него влетела «Лада Приора». Он протащил молодого человека на крыше несколько метров. Велосипед от удара отлетел на другую сторону дороги.
Водитель машины остановился и подошел к пострадавшему, ему на помощь прибежали очевидцы. На место была вызвана скорая помощь. Медики осмотрели пострадавшего и в результате госпитализировали.
Также на место прибыли инспекторы ГИБДД.